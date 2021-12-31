شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقرر منع إمامين من صعود المنبر وأي عمل دعوى لمخالفتهما التعليمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الجمعة، منع كل من"ا.م"، بمديرية أوقاف القليوبية ، و"م.م"، بمديرية أوقاف الدقهلية، من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، وإلغاء أي تصريح خطابة صادر للمذكورين بأداء خطبة الجمعة، وتسجيل اسميهما بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي، نظرًا لمخالفتهما تعليمات الوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على مذكرتي مديرية أوقاف القليوبية ومديرية أوقاف الدقهلية المرفوعتين إلى القطاع الديني، لافتة إلى أن القرار تضمن تعميم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف القليوبية وأوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بهما تأكيدًا على منعهما .

فى سياق متصل كانت مديرية أوقاف كفر الشيخ حررت محضرًا ضد "ا.م"، بقسم شرطة ثان كفر الشيخ برقم 3916 لسنة 2021 ، وذلك لقيامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سيؤدي خطبة الجمعة بأحد المساجد بالقاهرة على غير الحقيقة ، مما سبب تشتيتا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام ، من خلال تلك المنشورات الكاذبة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، ٱن مديرية أوقاف كفر الشيخ قالت إن هذا الشخص ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها ، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة، مؤكدة على عدم السماح للمذكور بأي عمل دعوي خطابة أو إمامة أو خلافه ، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية .

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، خصم شهر من بدل صعود المنبر من الشيخ "م.ا" إمام وخطيب مسجد التوحيد – منطقة شلبي التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة، مع إحالته إلى لجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة ، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.