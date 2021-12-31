شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة غلق مطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة بعد فك الشمع بالمخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حملات الرصد والمتابعة لضبط المخالفين، أعادت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان 10 شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة وذلك بعد قيام المنشأة المخالفة بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية، وجميعها بها تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحه كريهه وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.