شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة المخرج الكبير داود عبد السيد: لم يهتم بجمع ثروة من أعماله الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كريمة كمال، زوجه المخرج الكبير داوود عبدالسيد، إن زوجها دائما ما يستشير المقربين منه، متابعة: «لما كان بيكتب سيناريو كان بيخليني أقراه، وكان ليه أصدقاء تانين بيخليهم يقروه، ولكن في الآخر اللي هو حاسس بيه وعايز يعمله بيعمله، ودي كانت أهم حاجة بالنسبة ليه في طريقة تعامله مع شغله وأفلامه».

وأضافت «كمال» خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنها أنجبت من المخرج الكبير ابنهم الوحيد يوسف، وأصر والده أن يتعلم في إحدى المدارس القديمة وليست الحديثة، قائلة: «كان عنده ثقة ان المدارس دي التعليم فيها أحسن، وعلشان كده عملنا المستحيل علشان يوسف يدخل المدرسة».

وأوضحت أن علاقته بابنه قوية للغاية ودائما ما يجلس معه ويخاطبه، إلا أنه وعندما حصل ابنهما على منحة في باريس، كان الأكثر ألما في الفراق المخرج الكبير، مستطردة: «رأيي أنه أثر عليه كتير جدا في اختيار ابنه يدرس ايه ويشتغل إيه، وداوود عمره ما توقف عن الكتابه في يوم، وعلشان كده لما كانت بتجيله الفرصة كان بيبقي عنده أكثر من سيناريو»

وأكدت أن زوجها لم يسعي إلى جمع ثروة من الأموال، ولكنه كان مخلصا لكتاباته وأعماله الدرامية، ما أعطاه الأفضلية عن باقي زملائه في تلك الونة بالإنفراد بأعمال كبرى وعظيمة خلدتها شاشات السينما.