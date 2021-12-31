شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بفيلادلفيا وإصابة 6.. وشرطة أمريكا: وجدنا 65 فارغ رصاص بموقع الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر إطلاق نار في حي بولاية فيلادلفيا الأمريكية عن إصابة 6 أشخاص بينهم شخص واحد على الأقل بحالة حرجة، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وفقا لشرطة فيلادلفيا ، تم إطلاق النار على خمسة رجال وامرأة واحدة في المنطقة 14 بالمدينة حوالي الساعة 11:40 مساء الخميس، وأصيبت الضحية البالغة من العمر 21 عاما عدة مرات وتم نقلها إلى مستشفى جامعة تيمبل وقيل إنها في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إن الضحايا الخمسة الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 29 عاما في حالة مستقرة، أصيب معظمهم برصاصة أو اثنتين. وأصيب أحد الضحايا بطلق ناري في رأسه وذراعه اليسرى ، لكن حالته مستقرة.

وحتى صباح الجمعة ، لم يتم إجراء أي اعتقالات ولم يتم العثور على أسلحة.

وأعلنت الشرطة انها عثرت على أكثر من 65 غلاف قذيفة مستهلكة في مكان الحادث، ونظرًا لتعدد الكاميرات في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار ، فإن الشرطة واثقة من أنها ستتمكن من العثور على المشتبه به.

أشارت وسائل اعلام محلية إلى أن إطلاق النار وقع بعد ساعات فقط من تنظيم مسيرة مناهضة للعنف في زاوية شارعي Tioga و Kensington في المدينة. كان التجمع ، الذي نظمه تطبيق فيلي تروس للوقاية من العنف باستخدام الأسلحة النارية ، مدفوعًا بطفرة العنف التي شهدتها فيلادلفيا في عام 2021 ، والتي بلغ مجموعها 559 حالة قتل تم الإبلاغ عنها اعتبارًا من هذا الأسبوع.