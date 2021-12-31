إعادة غلق وتشميع مطعم سوري شهير بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعادت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالجيزة غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة، وسط المحافظة.

مأمورية استهدفت المطعم بـ١٠ شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانة، وذلك بعد قيام المنشأة المخالفه بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط ٣٧٥ كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي ٧٥ كجم دهون حيوانية.

الفحص البيطري على المضبوطات أثبت أن جميعها بها تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحه كريهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقيادة مأمور قسم شرطة العجوزة، وأخطرت النيابة العامة.