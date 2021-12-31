المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة في الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهدت مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، هطولا متوسطا للأمطار وسط نشاط ملحوظ للرياح، وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.

وأعدت الإدارة العامة للمرور روشتة للقيادة الآمنة، تشمل عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية:

1- السير بسرعة منخفضة؛ نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة؛ لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك؛ حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل؛ حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5 - استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

6- استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

7- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة؛ حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

8- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

9- عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

10 - عدم تخطي سيارة أخرى.

11- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق المعرضة لهطول أمطار الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت في تصريحات تليفزيونية لها، إن "الجمعة" تشهد ذروة سقوط الأمطار، لتكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة، على معظم المناطق التالية: (السواحل الشمالية من السلوم غربا، مرورا بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وجميع محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتمتد إلى سيناء ومنطقة خليج السويس).