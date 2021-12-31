طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة الأمطار والطقس السيء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي الطوارئ والاستعدادات المكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بتوجيهات المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وانتشرت بالمطار فرق طوارئ مدربة من شركة ميناء القاهرة الجوي للتعامل مع هذه الأجواء، وتم تجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من أرض المهبط وأمام مباني الركاب وتحديدًا مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب.

وتم التنسيق بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار، وخاصة قطاعي العمليات والهندسي، ويتم مراجعة جميع جاهزية المعدات على المهبط، والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلًا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها في أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة حال حدوثها.