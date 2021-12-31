وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وبعث "شعراوي" برقية تهنئة إلي البابا تواضروس جاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، متمنيا من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والازدهار وأن يديم عليكم التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

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