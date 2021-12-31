حدث في 8 ساعات| الطقس غدا وحكم قراءة الأبراج وشروط مسابقة الأئمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها موجة الطقس السيء تضرب القاهرة والمحافظات، والأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة، والمفتي يوضح حكم الاحتفال بعيد الميلاد.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- الجيزة تناشد المواطنين بعدم نزول الشوارع إلا للضرورة: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف جهود أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، حتى لا تؤثر على حركة المارة والمركبات بمختلف قطاعات المحافظة.

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الطقس غدا.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار ونشاط للرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السييء مستمرة غدا السبت.

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العام الميلادي الجديد.. مفتي الجمهورية يوضح لمصراوي حكم قراءة الأبراج والاطلاع عليها

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الذهاب إلى من يدّعي بالنجوم ليطّلع على علم الغيب، ويطّلع على ما سيجري في غده، هو أمر ممنوع شرعًا ولا يجوز الاعتماد عليه أو الإيمان به، فالله هو عالم الغيب.

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الطقس السيئ.. محافظ القاهرة للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع إلا في هذه الحالة

ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين عدم النزول إلا للضرورة لتتمكن الأجهزة التنفيذية من مباشرة أعمالها فى رفع تراكمات المياه.

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مسابقات الأوقاف.. تفاصيل وشروط مسابقة الأئمة للإيفاد لدول الخارج

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2022م، ضمن رسالتها لنشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم.

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