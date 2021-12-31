شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط تعلن استقبال 27 سفينة خلال أخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء مع 27 سفينة صادر ووارد رغم سوء الأحوال الجوية، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11505 أطنان تضم 6435 طن فوسفات و750 طن صويا و200 طن مولاس و2820 طن رمل و1300 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39438 طن تشمل 15174 طن ذرة و2915 طن قمح و8825 طن خردة و2360 طن حديد و932 طن خشب زان و8000 طن فول صويا و4487 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1232 طن.

وسجل اجمالى حركة الصادر من الحاويات 375 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وملوخية وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( برسيم وبصل وفول سودانى وفول وليمون ) وفواكه ( برتقال وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وسلوفينيا وهونج كونج وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2034 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 132446 طنا، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1204 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4414 شاحنة.