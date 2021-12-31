شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يزور سيدة الشهامة ويوجه بصرف 10 آلاف جنيه لها ويؤكد: نموذج أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، وبصحبته عدد من واعظات الأوقاف بزيارة سيدة الشهامة المصرية السيدة بشرى سرور على حسن والتى ضربت نموذجًا رائعًا ومشرفًا يضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، حيث لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين قصد سرقتهما جهارًا، فتصدت للجانى بكل شهامة ومروءة وبسالة، كأنموذج يحتذى فى الإيجابية الإنسانية والمجتمعية .

وخلال الزيارة وجه وزير الأوقاف التحية لهذه السيدة الأصيلة، مؤكدًا أنها أنموذج أصيل للمرأة المصرية ووجه مشرّف للمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، كما وجه بسرعة صرف عشرة آلاف جنيه من باب البر لهذه السيدة العظيمة وأهداها نسخة من كتاب الله عز وجل.

من جانبهن، أشادت واعظات الأوقاف المصاحبات للوزير فى زيارتها بشهامة هذه السيدة، وقدمن بعض الهدايا لها معبرات عن امتنانهن لها وتقديرهن لموقفها الذى يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصرى أصيل.