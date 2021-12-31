انهيار جزئي يحتجز 4 أشخاص داخل منزل بالإسكندرية والحماية تنجح في إنقاذهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الحماية المدنية بالإسكندرية في إنقاذ مواطنين عقب حدوث انهيار جزئي بالمنزل محل سكنهم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

تلقى قسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بحدوث انهيار جزئي بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم واحتجاز 4 مواطنين بداخله.

على الفور إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وبالفحص تبين حدوث إنهيار جزئي بالعقار المشار إليه، ونتج عن ذلك احتجاز 4 مواطنين وتعذر خروجهم، وقد تمكنت القوات من التعامل وإنقاذهم دون حدوث إصابات.

ولاقى ذلك استحسان أهالي المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل وسرعة اللستجابة مع البلاغ.