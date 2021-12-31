الإفتاء تقدم 10 نصائح مع بداية العام الجديد: استعن بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدمت دار الإفتاء المصرية 10 نصائح للعمل بها في العام الميلادي الجديد، وجاء في مقدمتها "لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، فالوقت إذا فات لا يعوض، وكان الحسن البصري يقول: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك".

وأوضحت دار الإفتاء في نصائحها:"لا تنس التودد إلى أهلك وأصدقائك بحجة السعي وراء الرزق، فالإنسان قبل البنيان".

وأضافت:"لا تحزن على ضياع شيء يَسرك، فربما كان أمرًا عواقبه تضرك"، متابعة:"فكر في كل شيء، وحاسب نفسك على ما فاتك، وقد كان سفيان بن عيينة يقول: إذا المرء كانت له فكرة، ففي كل شيء له عبرة".

وتابعت:"اجعل لقراءة القرآن وذكر الله وقتًا ثابتًا لا تتخلف عنه؛ لينيرا طريقك، ويشفعا لك يوم القيامة"، و"حافظ على صلاتك؛ فهي صلتك بربك، وطمأنينة لقلبك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة".

وأوضحت دار الإفتاء في نصائحها للعام الجديد:"استعن بالله، وتيقن بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا"، و"اجعل للناس حظًّا من الشكر: والديك إذ أنعما عليك، إخوتك إذ تشد بهم عضدك، أصدقائك وأحبائك إذ يعينوك على شؤون حياتك".

وتابعت:"تعلم كل يوم ولو كلمة؛ فالعلم يكسبك المعرفة التي بها تستطيع القيام بحق دينك ووطنك»، واختتمت نصائحا بالقول: «حدد أهدافك التي تعيش من أجلها، وضع خطة تسير عليها في أيامك القادمة؛ لكيلا تخطئ هدفك".