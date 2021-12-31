غرفة عمليات وفرق طوارئ.. القابضة للمياه تتابع التعامل مع الأمطار بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، تابع جهود تعامل شركات مياه الشرب والصرف الصحي فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى المحافظات.

وشهدت محافظات الإسكندرية ودمياط والشرقية والبحيرة والمنوفية والقاهرة أمطار من متوسطة إلى غزيرة منذ فجر اليوم، مع تواجد رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتفقد أعمال سحب المياه.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تمركزات المعدات بالطريق الزراعي ومدخل عبد القادر والكيلو 21 العجمى ومنطقة شهر العسل ووادي القمر والطريق الصحراوي مرورا بمنطقة الجراري وأمام مسجد الفرقان، وأعمال سحب تجمعات المياه البسيطة بجوار كوبري محرم بك وشارع أمين يحيي زيزينيا وأبيس الأولى والثانية وأمام طلعت مصطفي وعند ك٤٥ وتم التعامل ورفع تجمعات المياه في تلك المناطق.

وتابع المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أعمال سحب المياه في مناطق روكسي ومصر الجديدة والتحرير والمعادى والسلام والمقطم، والتي شهدت أمطار متفرقة حتى الآن على أنحاء محافظة القاهرة.

وقال المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن المحافظة شهدت منذ صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، منها مناطق مدينة الروضة، ومدينة كفر البطيخ، ومدينة فارسكور، ورأس البر، ويتم التعامل اولا بأول مع أى تجمعات للمياه.

فيما تابع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال سحب المياه في أنحاء ومناطق المحافظة، مشيرا إلى تمركز المعدات والأطقم الفنية منذ الأمس والتعامل الفورى مع أي تجمعات للمياه.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم التعامل الفورى أولا بأول مع أي تجمعات للمياه، مع استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، على مدار ٢٤ ساعة للعمل على الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البالوعات والشنايش علي مدار الساعة.