الطقس السيئ.. الأرصاد: منخفض جوي يصاحبه تساقط أمطار على 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تمركز منخفض جوي على سطح البحر المتوسط يتقدم مع الوقت ليقترب من الساحل الغربي للبلاد، يصاحبه تساقط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأوضحت في بيان لها الجمعة، أنه يؤثر غطاء سحابي كثيف على باقي الأنحاء (القاهرة والدلتا وشمال الصعيد والوجه البحري )، يتساقط معه الأمطار بشكل متفاوت على مناطق مختلفة، على أن تستمر الحالة خلال ساعات قادمة لتبقى سيناء وشرق البلاد تحت تأثير الأمطار بشكل كبير.

في الوقت نفسه، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس مستمرة حتى الاثنين المقبل.

وأضافت غانم في تصريحات لمصراوي، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس الخميس ومستمرة حتى الاثنين المقبل، ولكنها تقل تدريجيا، وتصل إلى ذروتها اليوم الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه رغم استمرار حالة الطقس السئ خلال الأيام المقبلة، إلا أن كميات الأمطار ستقل تدريجيا ابتداء من غدا السبت وتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية)يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، المناطق المعرضة لهطول أمطار الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت في تصريحات تليفزيونية لها، إن "الجمعة" تشهد ذروة سقوط الأمطار، لتكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة، على معظم المناطق التالية:

(السواحل الشمالية من السلوم غربا، مرورا بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وجميع محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتمتد إلى سيناء ومنطقة خليج السويس).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن يشهد تدفق السحب الممطرة بشكل كبير باتجاه القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر مع الوقت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد خلال اجتماع الحكومة الأربعاء 29 ديسمبر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.