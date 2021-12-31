الطقس السيئ.. بيان من مصر للطيران بشأن إقلاع وهبوط الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، انتظام تشغيل رحلاتها اليوم الجمعة، وفقا لجداولها ومواعيد إقلاعها وهبوطها، بالرغم من عدم استقرارالأحوال الجوية، بسبب موجة الطقس السييء التي تضرب البلاد.

وقالت الشركة في بيان لها، الجمعة، إنه من المقرر أن يتم تسيير ١٠٠ رحلة جوية، بمعدل ٦٨ دولية إلى كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، نيروبي، الشارقة، الكويت، بيروت، آديس آبابا، إربيل، لاجوس، تونس، الدمام، أبوجا، دوالا، أبوظبي، لارنكا، الدوحه، لندن، دوسلدورف، ميلانو، باريس، اسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، موسكو، برلين، بروكسل، عمان، تورنتو، دبي، مدريد، جوبا،فيينا، فرانكفورت، بودابست، أثينا، واشنطن، البحرين، الخرطوم)، و٣٠ داخلية إلى (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوانوأبوسمبل) ورحلتي شحن جوي، لنقل حوالي 11 ألف راكب.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم تسيير ١٠٢ رحلة جوية، بمعدل ٦٦ دولية إلى كل من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، نيروبي، عنتيبي، آديس آبابا، المدينة المنورة، تورنتو، دبي، مدريد، الكويت، بيروت، أكرا، تونس، الدمام، لاجوس، أبوجا، جوهانسبرج، أبوظبي، الدوحة، لندن، باريس، مدريد، إسطنبول، جنيف، بروكسل، كوبنهاجن، روما، أمستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، موسكو، برلين، فيينا، فرانكفورت، عمان، ميلانو، البحرين، الكويت، الخرطوم، لارنكا، إربيل)، و٣٣ داخلية إلى كل من (أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب) و٣ رحلات شحن جوى، لنقل عشرة آلاف راكب.