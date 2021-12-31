تعاملات بلغت 6 ملايين جنيه.. ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 6 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من سائق يعمل بإحدى الدول وإحدى السيدات ربة منزل متواجدة بالبلاد بالمحلة الكبرى بالغربية بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول متواجد خارج البلاد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانية متواجدة بالبلاد بالبريد بالعملة المحلية ما يعرف بنظام المقاصة وتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط المتهمة المتواجدة بالبلاد، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 6 ملايين جنيه مصري.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.