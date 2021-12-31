الداخلية توجه قافلة طبية تستهدف قريتي "جدة وعدن" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهته مديرية أمن الوادي الجديد قافلة طبية تشمل العديد من التخصصات المختلفة استهدفت قريتي "جدة، عدن" بنطاق المحافظة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كذلك توزيع المساعدات العينية عليهم.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.