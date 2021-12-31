شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. جامعة حلوان تعلن وضع حجر الأساس للجامعة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جامعة حلوان، إن عام 2021 شهد العديد من الإنجازات والفعاليات في الجامعة، واستطاعت أن تحدث طفرة على كافة الأصعدة في العديد من المجالات سواء في الناحية العلمية والعملية والثقافية والاجتماعية والأنشطة والمؤتمرات والندوات وورش العمل وتنظيم الحملات الصحية والثقافية وإقامة العديد من المسابقات والاحتفاليات والمهرجانات، بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية والكليات والمشاركة المجتمعية لخدمة البيئة المحيطة وعقد بروتوكولات التعاون والتي نلخصها في عدد من المحاور.

وأعلنت جامعة حلوان حصاد عام 2021 مؤكدة أنه تم تحقيق ما يلى:

أولا: الإنجازات والافتتاحات

• وضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية.

• تنفيذًا لخطة التحول الرقمي.. تجهيز 17 معملا بكليتى الطب والتمريض.

• مشاركة فريق من قسم الأمراض المتوطنة بطب حلوان في بحث جديد عن مرضى كورونا داخل وحدات الرعاية المركزة منشور في مجلة اللانست العالمية.

• جامعة حلوان تشهد أعمال تطوير وتشجير داخل الحرم الجامعي.

• نشرة أخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS العالمية للتصنيف الدولي تبرز مساهمة جامعة حلوان في موكب المومياوات الملكية

• مؤسسة QS للتصنيف العالمي للجامعات تكرم جامعة حلوان لإدراجها ضمن 13 جامعة مصرية على لائحتها لأفضل جامعات العالم

• هيئة سنتريور توصي بتجديد منح شهادة الأيزو في جودة النظم الادارية.

• جامعة حلوان تحصد جائزتين الأول والثالث خلال احتفالية إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021

• جامعة حلوان تواصل تقدمها في التصنيفات الدولية.

• نجاح جديد لفريق كلية الطب بعد تغيير صمام الاورطى بدون جراحة، وذلك عن طريق القسطرة لمريضة تبلغ من العمر 72 بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان.

• تكريم الجامعة في احتفالية كبرى للنشر الدولي في Web of Science التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات.

ثانيا: بروتوكولات تعاون

• بروتوكول تعاون بين كلية الاقتصاد المنزلي بحلوان ومؤسسة خاصة للأعمال الكهروميكانيكية.

• اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومستشفى أهل مصر للحروق.

• كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان توقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع.

• قسم اللغة الفرنسية بأداب حلوان يجرى امتحانات الكترونية في تخصص السياحة تفعيلا للاتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة بباريس.

• تجديد بروتوكول تدريب طلاب الامتياز بين كلية التمريض جامعة حلوان ومستشفى 57357.

• آداب حلوان توقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

• جامعة حلوان تستقبل وفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

ثالثا: ابتكارات ومشروعات

• فريق بيكسلز بهندسة حلوان يبتكر قفاز ذكي للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة.

• اختيار جامعة حلوان للمشاركة في تنفيذ مشروع القمر الصناعي التعليمي للجامعات.

• علوم حلوان أول كلية مصرية توقع اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء المصرية لمشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية.

• ابتكار ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا أحد مشروعات تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل أكاديمية البحث العلمي.

• طلاب إعلام حلوان يطلقون حملة مشروع تخرج “كيمت” للترويج للمتحف المصري الكبير.

• الإعلان عن بدء تدريب طلاب كلية الآداب في مشروع محو الأمية “معا نستطيع القضاء على الأمية”.

• تطبيق “بداية” مشروع تخرج جديد لطلاب اعلام جامعة حلوان لمساعدة طلاب الجامعة الجدد.

• طلاب قسم علم المعلومات بآداب حلوان يقدمون مشروعات إبداعية متميزة.

• ترجمة لغة الإشارة للنصوص و ترجمة النصوص للغة الاشارة.. فكرة مشروع بهندسة حلوان.

• مشروع “نظارة للضرير” لمساعدة فاقدي البصر يقدمه طلاب هندسة حلوان.

• سوفت وير لمتابعة الضغط والسكر والاكسجين و درجة الحرارة فكرة مشروع تخرج بهندسة حلوان.

• هندسة حلوان يبتكرون مشروع تصميم وتصنيع سيارة كهربائية خفيفة الوزن.

• طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان يشاركون في نشر بحث تطبيقي بمجلة دولية.

• نشر بحث جديد بمشاركة جامعة حلوان في إحدى مجلات اللانست العالمية.

• مشروع حملة “كيمت” عن المتحف المصري الكبير لطلاب إعلام حلوان يحصد المركز الأول في مشروعات الحملات الإعلانية بمهرجان الشروق السادس.

• مجمع الإبداع والبحث العلمي يبدأ في تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمي في جامعة حلوان.

• مسابقات.

• المشاركة في الجوله النهائية لمسابقة التحدي البحثي الداخلي في مقر كلية التجارة وادارة الاعمال بالزمالك جامعة حلوان.

• علوم حلوان تعلن عن فوز الطالبة فوزية عبد الكريم بمقعد في برلمان شباب 2021.

• تنظيم مسابقة الموظف المثالى بجامعة حلوان.

• اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن عن بدء فعاليات العديد من الأنشطة والمسابقات الاون لاين.

• الابتكار الأخضر” مسابقة في جامعة حلوان.

• وسط أجواء تنافسية اعلان نتائج طالب وطالبة الأسر المثاليين بجامعة حلوان.

• أحمد إسماعيل ومريم عمران يفوزان ببطولة شطرنج جامعة حلوان.

• جامعة حلوان تعلن الفائزين في مهرجان الأسر الطلابية.

• هندسة المطرية بحلوان تنظم مسابقة Triple S.

• دارسة بجامعة حلوان تفوز بالمركز الأول فى مجال تدوير مخلفات المصانع في مسابقة الابتكار الأخضر.

• جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد 2021 /2022 بإجراءات احترازية مكثفة.

• شارك إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب جامعةحلوان تنظم مسابقة “أفضل قصة خيال علمي”.

• جامعة حلوان تنظم مسابقة دوري المعلومات العلمية.

• “مسابقة في الرسوم المتحركة لتصميم شخصية كرتونية محورية تمثل الشخصية المصرية” خلال المؤتمر العلمي الثامن الدولي بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

• مشاركة متميزة لطلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في مسابقة دبي الدولية للتغليف.

• جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى الجامعة للكليات المتخصصة وغير المتخصصة للعام الجامعي 2022.

• قسم علوم المسرح بآداب حلوان يحصد العديد من الجوائز في مهرجان القراءة المسرحية.

رابعا: المؤتمرات والندوات:

• وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان يفتتحان المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية لكلية التربية الرياضية بالجزيرة.

• تدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمي.

• تدريب العاملين على إعداد وكتابة التقارير.

• الدورات التدريبية لشهر يناير لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

• مشاركة 500 باحث في ورشة عن منهجية كتابة الورقة البحثية.

• تربية حلوان تنظم ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

• جامعة حلوان تنظم ويبينار عن كيفية التقدم للمنح الدولية.

• تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.

• مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم الحلقة الثانية من سلسلة ال Online Webinars.

• المحاضرات الافتراضية عن الاقتصاد السياحة والضيافة في مصر بجامعة حلوان بالتعاون مع جامعة طشقند للدراسات الشرقية.

• سلسلة المحاضرات الافتراضية بين كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان وجامعة سيمبيوزيس بالهند.

• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي.

• تقوية مناعة الطفل للوقاية من الكورونا .. ندوة بجامعة حلوان.

• كلية التجارة وإدارة الأعمال بحلوان تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية.

• أشكال سوء السلوك الأكاديمي والانتحال العلمي .. ورشة عمل بجامعة حلوان.

• ندوة حول المنصات الرقمية ودورها في دعم ريادة الأعمال.

• أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم محاضرة لتعليم اللغة الفرنسية.

• جامعة حلوان: انطلاق فعاليات الويبينار الدولي الأول عن “الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي.

• افتتاح الويبينار الدولي الأول عن “الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي” بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وهيئة الرقابة الإدارية.

• كلية التربية جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية شاملة عن التخاطب يقدمها مركز الارشاد النفسي ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

• جامعة حلوان تنظم ندوة عن التعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا واللقاحات الخاصة به.

• مفهوم الفكرة البحثية ورشة عمل بجامعة حلوان.

• جامعة حلوان تنظم دورة إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

• مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان يطلق سلسلة جديدة من المحاضرات والندوات عن التراث والمتاحف.

• تصميم المقررات الالكترونية باستخدام إدارة التعلم الإلكتروني ورشة عمل ينظمها مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

• تعاون مشترك مع وزارة الآثار وإطلاق فعاليات ويبينار “إعادة تخيل المتاحف ومواقع التراث في ظل تحديات فيرس كورونا.

• بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.. تعرف على الفنون القتالية.. بمؤتمر بجامعة حلوان.

• برنامج تصميم الإعلان الرقمي… بتطبيقية حلوان بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة.

• التكنولوجيا والتعليم بحلوان تنظم برنامج تدريبي لتشغيل واستخدام أجهزة معمل التحكم في الملوثات المنبعثة من السيارات.

• تنظيم فعاليات مؤتمر أدب الأطفال والتنشئة الشاملة محليا وعربيا وعالميا.

• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن كتابة الأوراق العلمية باستخدام برنامج MS Word.

• كيفية إدارة الوقت ورشة عمل.

• ماهي أضرار المخدرات.. جامعة حلوان تجيب في ندوة تثقيفية.

• الفنان هاني شنودة ضيف ندوة “لغة الموسيقى” بكلية التربية الموسيقية.

• نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ينظم ندوة مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

• مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة للتعريف بالبرامج المقدمة من السفارة الفرنسية بمصر لمرحلة الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه.

• بعد ترؤس جامعة حلوان للدورة السابقة 52 ورئاسة المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية تشارك في الدروة الحالية الـ53.

• تربية حلوان تنظم دورة لإعداد المعلم الجامعي.

• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن فنيات إعداد الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة.

• فعاليات الويبينار الدولي الثالث عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي.

• تطبيقية حلوان تنظم دورة الدراسات الحرة في تعليم الرسم ومهاراته.

• ورشة تعريفية لخدمات مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان.

• ختام فعاليات الدورات التدريبية لمكافحة الفساد للسادة أعضاء هيئة التدريس وكوادر اتحاد طلاب جامعة حلوان بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

• جامعة حلوان تشارك في فعاليات “ملتقي ومعرض اديوجات التعليمي Edu Gate أكبر معرض للجامعات والمنح في مصر.

• لطلاب جامعة حلوان.. دورة تدريبية عن إعداد أخصائي تخاطب.

• استراتيجيات مواجهة الضغوط … دورة تدريبية بجامعة حلوان.

• التوعية بثقافة “إعادة التدوير” ورش فنية اون لاين تنظمها كلية التربية جامعة حلوان.

• تربية حلوان تنظم ورشة إنتاج الألعاب التعليمية للأطفال عن طريق إعادة التدوير

• اقتصاد منزلي جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن# إعداد أخصائي توحد لسوق العمل

• كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تفتتح البرنامج التدريبي لمشروع المصنع المفتوح للصناعات الجلدية

• علوم حلوان تنظم دورات تدريبية تطبيقية لطلاب برنامج “التكنولوجيا الحيوية الجزيئية”

• كلية الصيدلة تنظم تدريب عملي للطلاب علي ممارسة التغذية العلاجية

• الخدمة الاجتماعية بحلوان تنظم دورة تأهيل معلمي تعليم الكبار

• لقاحات كورونا في اللقاء العلمي بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان

• جامعة حلوان تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية بالتزامن مع فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية 2021

• جامعة حلوان: مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية ينظم دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل

• مركز دعم البحث العلمي يستكمل سلسلة الندوات الافتراضية عن مهارات الباحثين المتميزين والمشرف الجيد

• التأهل لسوق العمل.. ندوة بعلوم حلوان

• لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي ومركز التطوير الوظيفي جامعة حلوان يعقدان ندوة آليات مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030‪‬

• انطلاق فعاليات “مبادرة تأهيل 10000 رائد أعمال” بالتعاون بين نادي ريادة الأعمال

جامعة حلوان ومكتبة مصر العامة

• طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان يشاركون في المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجيه وأبحاث الدم

• تطبيقية حلوان تنظم ورش للعقد والربط والصباغة وإعادة التدوير

• صيدلة حلوان تشارك في تدريب صيادلة وزارة الصحة في الصيدلة الاكلينيكية

• مركز القياس والتقويم الطلابي جامعة حلوان يقدم دورات تدريبية عن تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والحديثة وإنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة والاختبارات التحصيلية لأعضاء هيئة التدريس

• تحضير جل معقم لليدين باستخدام تكنولوجيا النانو ضد فيروس كورونا.. دورة تدريبية بعلوم حلوان

• لطلاب جامعة حلوان.. دورة تدريبية عن إعداد وتأهيل أخصائي توحد

• تحليل وعرض البيانات باستخدام برنامج R.. ورشة عمل نظمها مركز دعم للبحث العلمي جامعة حلوان

• عودة التعليم الحضوري والاستعدادات ضد جائحة كورونا.. ندوة نظمتها كلية التربية جامعة حلوان

• طلاب ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان يشاركون في ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية

• بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني صيدلة حلوان تقدم تدريب على الصيدلة الإكلينيكية للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد

• مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم دورة تدريبية

• خلال ندوته بجامعة حلوان الفنان أحمد فتحي يحكي تجربته بعد تخرجه من قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان

• القيادة التحويلية والقيادة المستدامة دورة تدريبية بجامعة حلوان

• بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة “الصحة النفسية في العالم الرقمى”

• طب حلوان تنظم يومًا علميا عن “دور التكنولوجيا في تحسين تعلم/ تعليم الباثولوجيا (علم الأمراض)

• ورشة عمل بعنوان «الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية

• أتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية واسرة The First يطلقون مبادرة ” حقق حلمك”

• الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي .. ندوة كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

• تطبيقية حلوان تنظم دورة لصياغة الحلي

• صيدلة حلوان تنظم حملة توعية عن فيروس كورونا وأهمية التطعيم

• تربية حلوان تنظم ندوة عن الإعاقة ودور الحماية الإجتماعية

• موسيقية حلوان تنظم ندوة الاستشراق في الموسيقى

• صيدلة حلوان تنظم دورة تدريبية للتدريب على “كتابة السيرة الذاتية”

• موسيقية حلوان تنظم ندوة الميثاق الأخلاقي

• جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي

• انطلاق ندوة الاستشراق في الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

• جامعة حلوان تواصل عقد سلسلة ورش عمل البحث العلمي

• الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان تنظم ندوة المخدرات بين الوهم والحقيقة

• كلية الطب جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية عن مرض سرطان الثدي

• تطبيقية حلوان ندوة تصميم الملابس الجاهزة.. بحضور مصمم ملابس موكب المومياوات الفرعونية

• “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM” دورات تدريبية لطلاب جامعة حلوان

• مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان ينظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة تيميشوارا فى رومانيا

• تربية حلوان تنظم ندوة الميثاق الأخلاقي

• “كيفية كتابة الورقه البحثيه” ورشة عمل بكلية التمريض جامعة حلوان

• مستقبل الصناعات الجلدية في مصر بين المشاكل والحلول .. مؤتمر بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان

• مركز بحوث وتدريب القادة جامعة حلوان يختتم فعاليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (TOT)

• صيدلة حلوان تنظم ورشة عمل للأطراف المجتمعية واستطلاع سوق العمل

• بحضور المتخصصين من 11 دولة.. طب حلوان تحتفل باليوم العالمي للباثولوجي (علم الأمراض) بالتعاون مع الكلية الملكية للباثولوجيين بالمملكة المتحدة

• مقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري .. ورشة عمل ينظمها مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان بالتعاون مع بنك المعرفة المصري

• جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لتوسيع الصمام الميترالي عن طريق القسطرة باستخدام البالون بمستشفى بدر الجامعى

• جامعةحلوان تنظم المؤتمر الدولي الثالث للسياحة الرياضية المستدامة – بالقاهرة بالتعاون مع جامعة كيمنتز الألمانية

• كيفية استخدام محرك البحث الموحد الخاص ببنك المعرفة المصري .. ضمن فعاليات ورشة عمل بجامعة حلوان

• الفنون التطبيقية بحلوان تنظم دورة الدراسات الحرة لقسم الإعلان

• قسم المسرح بآداب حلوان ينظم ندوة للفنان هشام عطوة

• كلية التمريض جامعة حلوان تنظم دور الكلية فى مواجهة جائحة كورونا

• وسط حضور طلابي كثيف .. انطلاق ندوة الطريق إلى النجاح والتي نظمتها أسره من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان

• تمريض حلوان تنظم ندوة عن الإدمان

• تمريض حلوان تنظم ورشة الإرشادات العامة التي تخص النظام الدراسي لطلاب الدراسات العليا

• الدور الرياضي والاجتماعي في مواجهة العنف ضد المرأة .. ندوة بجامعة حلوان

• علوم حلوان تنظم مبادرة للتحول الأخضر

• جامعة حلوان تشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي

• ( رحلة نجاح – ابحاث الملاريا ).. ندوة بكلية العلوم جامعة حلوان

• تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان “التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر”

• رئيس جامعة حلوان يشارك في السمينار الأكاديمى التحضيري علي هامش الموتمر التاسع للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ برعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات UNODC

• كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تنظم ندوة حول دور الكلية تجاه ذوي الهمم

• الفنون الجميلة بحلوان تنظم مؤتمر التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر

• طلاب الفنون الجميلة والنشاط العلمي ومن أجل مصر بجامعة حلوان يشاركون في المنتدى الثاني العالمي للتعليم العالي والبحث

• تربية فنية بحلوان تنظم ندوة عن تدوير الخامات المستهلكة فى مجال الفنون

• كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان دور الجامعة في إدارة المخلفات

• تطبيقية حلوان تنظم ورشة التشكيل على المانيكان

• بالصور كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بالتغذية السليمة لمرضي ضغط الدم

• إعادة تدوير المخلفات الزجاجية ورشة عمل بتطبيقية حلوان

• كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم ندوة إدارة الأزمات والكوارث

• تمريض حلوان تنظم اليوم العلمي لقسم تمريض صحة الام و حديثي الولادة

• إدارة البيانات البحثية. الإرشادات التوجيهية والممارسات .. ورشة عمل بجامعة حلوان

• تطبيقات الاستشعار الرادارى في الدراسات البيئية والجيولوجيا .. ندوة نظمتها كلية العلوم بجامعة حلوان

• مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة_حلوان يقدم دورة تدريبية عن صعوبات التعلم

• فى إطار حملات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة .. تجارة حلوان تنظم ندوة بعنوان ” تمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة”

خامسا: مناسبات واحتفالات

• انطلاق مشروع الخدمة العامة وتنمية المجتمع بمركز التدريب الكشفي والإرشادي لجوالة جامعة حلوان

• تحت شعار صحتك تهمنا حقوق حلوان تنظم فعاليات الماراثون الرياضي

• كلية التربية الفنية جامعةحلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية

• احتفالية كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان باليوبيل الذهبي لفرقة اتيليه المسرح على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

• جامعة حلوان تنظم احتفالية لتسليم اجهزة لاب توب لطلاب الجامعة المكفوفين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الاورمان

• جامعة حلوان تفوز في بطولة تنس الطاولة “الشهيد الرفاعي” ال49 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية

• إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022

• بالصور كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بتطعيم كورونا

• المدن الجامعية بحلوان تعلن نتائج مسابقة للقرآن الكريم للطالبات

• كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح

• كليةالتكنولوجيا التعليم تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية

• الدكتور ممدوح مهدي يشيد بجهود الدولة في افتتاح طريق الكباش في الأقصر

• توفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة

• المعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان يحتفي بالطلاب الجدد والقدامى

• اسرة من اجل مصر المركزية تستعد لبدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

• جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي.

• مجلة انفلونسر لطلاب قسم الاعلام جامعةحلوان تحصد المركز الأول فى الملتقى العلمي الأول لكلية الاعلام جامعة القاهرة

• جامعة حلوان تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الطلاب والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

• الفريق الطبي في جامعة حلوان يواجهون فيروس كورونا بحملات تطعيم موسعة بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الجامعة غير المعمين.

• منطقة الصوت والضوء تشهد حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان دفعتي 2019 و 12820.

• 91147 تلقوا لقاح فيروس كورونا بجامعة حلوان.

• “الجيش المصري بين التاريخ والانجازات ودور الفن كأحد القوي الناعمة” ندوة تنظمها أسرة ترحال.

• اختيار عميد صيدلة حلوان عضوا في مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي.

• أسرة من أجل مصر المركزية تنظم احتفالية كبرى في جامعة حلوان بذكرى المولد النبوي الشريف.

• حفل تخرج مميز لطلاب برنامج الماجستير المشترك بين جامعه حلوان و جامعه لودفيجسبورج بألمانيا في “إدارة التعليم الدولي ” INEMA.

• انطلاق الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان باحتفالية المولد النبوي.

• ختام المهرجان الكشفي ال 41 والمهرجان الإرشادي ال 28 لجوالي كليات جامعة حلوان.

• كلية الصيدلة جامعة حلوان تقيم حفل تكريم للطلاب بمناسبة انتهاء التدريب الصيفي

• بدء تسكين طلاب المدينة الجامعية في جامعة حلوان.

• كلية التربية الموسيقية جامعة تشارك في المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية.

• جامعة حلوان تشارك فى المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة.

• جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد والقدامى في العام الجامعي الجديد 2021/2022.

• فتح موقع التقديم للمدن الجامعية جامعة حلوان للطلاب المستجدين من المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2021.

• لسلامة الطلاب.. المدينة الجامعية بحلوان تشترط للقبول تطعيم الطلاب.

• معسكر صيفي برياضية بنات جامعة حلوان.. بمشاركة طالبات من المانيا ولبنان.

• تعرف على الفائزين بمهرجان المسرح الجامعي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

• تعرف على شروط أقسام كلية الآداب جامعة حلوان.

• تعرف على نقاط التطعيمات اليومية لطلاب جامعة حلوان ومنتسبيها بلقاح سينوفاك.

• جامعة حلوان تشارك في فعاليات فوج إعداد القادة التخصصي للطلاب المتميزين بالجامعات المصرية بالمدينة الشبابية في الغردقة.

• تنسيق الجامعات 2021 – جامعة حلوان تجهز 6 معامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى.

• مشاركة جامعة حلوان في التدريب الصيفي لطلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال التي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة.

• لأول مرة.. عقد اختبارات قدرات بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

• تطعيم حوالي 3500 من منتسبي جامعة حلوان ضد فيروس كورونا.

• الاحتفال باليوم الثقافي لسفارة كولومبيا بجامعة حلوان.

• وزير السياحة والآثار يكرم جامعة حلوان على إسهاماتها فى فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية

• ندوة في موسيقية حلوان عن “المجتمع وجائحة كورونا” بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

• تعرف على أحدث أنشطة المدينة الجامعية بحلوان.

• احتفالية شكر وعرفان لعلماء جامعة حلوان المتميزين بالنشر الدولي.

• جامعة حلوان تحتفي وتُكرم الطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية.

• جامعة حلوان تشارك في مؤتمر ومعرض رواد 2021 للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل من خلال مركز التطوير الوظيفي CDC.

• بدء عقد الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض جامعة حلوان.

• تعيين الدكتور حسام رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

• انطلاق المعسكرات التدريبية لتوليد الأفكار الريادية بنادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان.

• رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض “قول لا للفساد” على هامش احتفالية “اليوم العالمي لمكافحة الفساد”.