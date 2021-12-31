شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بـ"سكن لكل المصريين" بالمنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال تشجير وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع العام بعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمنخفضي الدخل، بإجمالي 85 عمارة تضم 2040 وحدة سكنية بمنطقة الـ 1360 فدانًا بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية استعداداً لاستقبال الحاجزين، ولتكون متنفساً طبيعياً للمواطنين بالمدينة، مضيفاً أنه جارٍ استكمال الأعمال الأخيرة بالمشروع في أسرع وقت.

وفي ذات السياق، قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، إنه جارٍ تنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة نموذج 75 متر مربع ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ1360 فدانا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وترسيخاً للجهود المستمرة لدفع سير العمل بمشروعات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ تكثيف الأعمال بالمشروع، مع مراعاة ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.