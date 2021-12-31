شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى السريع يختصر زمن الرحلات بين المحافظات لنصف الوقت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخة/ العلمين /مطروح، وذلك فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار بواسطة الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وتابعت وزارة النقل محطة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل ومحطة محمد نجيب التي تقع علي بداية محور محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة التي تقع جنوب طريق العين السخنة والمحطة المركزية "وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية" التي تخدم بصفة اساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وايضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف.

كما طالعت محطة العين السخنة التى تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية علي البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة، ويمكن أن تمتد خدمتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة.

وطالبت وزارة النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للاخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.

وأكدت الوزارة على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المخطط وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح )، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأوضحت أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.