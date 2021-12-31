شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن مد التقديم لمسابقة الوظائف القيادية بالمحليات لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مد المسابقة التى أعلنت عنها الوزارة فى بداية شهر ديسمبر 2021 لشغل 59 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية لمدة أسبوعين وذلك من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2021 وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية و ذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إنه يتم طباعة الملفات التى قدمها الراغبين فى التقدم للمسابقة ومراجعتها للتأكد من وجود كافة الأوراق المطلوبة وطلب استيفاء أى أوراق متبقية.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح شعراوى، أنه يتم تقييم المتقدمين فى تلك المسابقات بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء ، لافتا إلى أنه عَلِى الراغبين للتقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية.