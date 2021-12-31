شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: أمطار متوسطة على بعض أحياء الإسكندرية ومطروح والمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار متوسطة فى محافظة الإسكندرية على أحياء وسط و شرق و برج العرب، وأمطار خفيفة على أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول و ثان، وتوقف الأمطار فى حى الجمرك، ولا يوجد تراكمات مياه ولا خسائر ناضجة عن الأمطار، وتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 3 أمتار، وذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية اليوم.

وسقطت أمطار متوسطة أيضا على محافظتى المنوفية ومطروح فى مركزى العلمين والحمام، وأمطار خفيفة على مرسى مطروح والسلوم بمحافظة مطروح، ومحافظات القليوبية والبحيرة ودمياط، ولا توجد تراكمات مياه.

وأشار التقرير أيضا إلى الطقس غير المستقر فى محافظة بورسعيد، وتوقف الأمطار فى محافظتى القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن أحوال البحر، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية اليوم.