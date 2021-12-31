مدارس النيل تعلن حاجتها لوظائف.. اعرف التخصصات وشروط القبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت مدارس النيل المصرية، حاجتها لشغل جميع الوظائف "الإدارية والخدمات المساعدة" لكافة التخصصات.

وأوضحت مدارس النيل، أنه يتم تقديم طلبات التوظيف الأكاديمية والإدارية والمدرسين بفروع: (أكتوبر، زايد، السادات، العبور، الشروق، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2022/2023.

شروط التقديم:

- مراجعة البيانات الشخصية قبل التقدم والتأكد من صحتها.

- التأكد من صحة الوظيفة والفرع المتقدم اليه قبل حفظ البيانات.

- مراجعة نظام وشروط التقدم للعمل بمدارس النيل المصرية المتاحة على الموقع الرسمي لمدارس النيل اضغط هنا

- التقدم للوظيفة والمرور بأي مرحلة منها ال يضمن التعاقد الا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات وبعد

انطباق كافة الشروط، وبالتالي على أي متقدم لشغل الوظيفة عدم ترك أي وظيفة او عمل يشغله إلا بعد التعاقد، وغير ذلك هو مسؤولية شخصية على المتقدم.

للتقديم والإطلاع على متطلبات الوظائف من اللينك: اضغط هنا

للإطلاع على الوظائف المتاحة ومتطلباتها من اللينك:اضغط هنا

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