المشروع X.. خبير مياه يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرض الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، مراحل تغيير إثيوبيا اسم مشروع سد النهضة منذ إعلان العمل فيه عام 2011.

وقال شراقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "سد النهضة في نهاية 2021"، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت في فبراير 2011 بناء سد الحدود (Border) بسعة 11.1 مليار م3، ثم تغير الاسم بعد أسبوعين إلى مشروع إكس (X-project) بسعة 64 مليار م3، ووضع حجر الأساس في 2 أبريل 2011 تحت اسم سد الألفية الإثيوبي العظيم بسعة 74 مليار م3، وبعد أيام تغير الاسم إلى سد النهضة الإثيوبي العظيم (GERD)، وطبقا للجدول الزمني تنتهي المرحلة الأولى بتشغيل أول توربينين على مستوى منخفض بعد 44 شهر (نوفمبر 2014) والانتهاء الكامل في 2017.

وتابع شراقي: "بعد مرور 129 شهرًا تظهر صور الأقمار الصناعية 30 ديسمبر 2021 عدم تشغيل أي توربينات، وثبات بحيرة سد النهضة عند مستوى 573 م بإجمالي تخزين 8 مليارات م3 خلال عامين، مع استمرار فيضان المياه أعلى الممر الأوسط، وغلق بوابتي التصريف في الجناح الغربي للسد".

وأكد شراقي، أن عدم تشغيل التوربينات يدل على أنها غير جاهزة فنيا حتى الآن رغم أنها يمكن أن تعمل عند مخزون أكثر من 4 مليار م3 فقط.

وأشار أستاذ الجيولوجيا، إلى أن عدم فتح بوابات التصريف في الجهة الغربية يعني أن إثيوبيا ما زال عندها أمل في تشغيل التوربينين الفترة القادمة (ربما أسابيع)، وسوف تقتحمها إذا يئست من التشغيل للبدء في تجفيف الممر الأوسط تمهيدا لتعليته.