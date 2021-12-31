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10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - تستعد المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، نقدم فى التقرير التالى 10معلومات تكشف استعدادات المديريات للاختبارات.

ـ الامتحانات تنطلق فى النصف الثانى من شهر يناير المقبل.


ـ الامتحانات تستهدف منهج الفصل الدراسى بأكمله دون حذف.


ـ لن يمنع أى طالب لم يحصل على لقاح من دخول الامتحان.


ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.


ـ انتهاء وضع أسئلة الامتحانات للصفوف من الخامس حتى الثالث الإعدادى.


ـ انتهاء تشكيل الكنترولات لطلاب الشهادة الإعدادية.


ـ درجات امتحان الترم الأول لجميع الطلاب تضاف لدرجات الترم الثانى.


ـ تنتهى امتحانات الترم الأول 3 فبراير المقبل كحد أقصى بعدها تبدأ إجازة نصف العام.


ـ أول يوم بإجازة نصف العام 5 فبراير المقبل حتى 17 من نفس الشهر.


ـ اختبار الصف الرابع الابتدائى تأتى من بنوك الأسئلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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