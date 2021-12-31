شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تحذيرات للسائقين أثناء هطول الأمطار بالطرق تجنبا لوقوع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، مجموعة من التحذيرات والوصايا لقائدى السيارات أعلى الطرق، لمنع وقوع الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار، ومن تلك الوصايا:
1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.
2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.
3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.
8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.
9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.
10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.