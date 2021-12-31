شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنظم ساعة سجود أمام القربان المقدس ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جمعية الشباب الكاثوليكى المصرى، اليوم الجمعة، ساعة سجود أمام القربان المقدس، وذلك ليلة رأس السنة، بكنيسة العائلة المقدسة، بشارع المطراوى - المطرية.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في بيان رسمي أنه يبدأ الاستقبال الساعة الخامسة والنصف مساء، ويترأس صلاة ساعة السجود والقداس الألهى، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.

جدير بالذكر أن الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطلع الأسبوع الجارى وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الذى يحتفل به الأقباط الكاثوليك اليوم 25 ديسمبر.

وحضر اللقاء عدد من الأساقفة والمطارنة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية وعدد من رعاة الكنيسة الكاثوليكية فى القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، حيث تحدث اللقاء عن الإخوة والمواطنة بين جميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط سواء أرثوذكس أو كاثوليك أو إنجيليين.