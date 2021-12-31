شكرا لقرائتكم خبر عن اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الأوقاف، على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، اليوم وهو بعنوان "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها"، وهو الموضوع الذى حددته مسبقًا، مع الالتزام بالوقت المحدد لأداء الخطبة وهو في حدود 10 دقائق للخطبتين.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، في وقت سابق عناوين موضوعات خطبة الجمعة، خلال شهر يناير المقبل، حيث تبدأ الجمعة الأولى 7 يناير وموضوعها "العمل شرف".

وأضافت الوزارة، أن الجمعة الثانية الموافق 14 يناير سيكون موضوع الخطبة "القيم المجتمعية"، فيما سيكون موضوع خطبة الجمعة الثالثة من الشهر بتاريخ 21 يناير: "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، وآخر جمعة بتاريخ 28 يناير بعنوان "حق الوطن والتضحية فى سبيله".

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها ( 11 ) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 446 ) مسجدًا، منها ( 382 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و( 64 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.