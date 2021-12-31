رئيس الصناعات الهندسية يكشف مصير المصانع المتعثرة وحقوق العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، مصير المصانع المتعثرة وحقوق العمال وأجورهم.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي لمناقشة أهم التساؤلات حول قانون العمل الجديد، برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات الاتحاد ومنهم: عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.

وأكد الفقي، أن المصانع المتعثرة، سيتم تصفيتها وإنشاء مصانع جديدة دون المساس بحقوق العمال وأجورهم، قائلا:"مهمتنا الأساسية هي الحفاظ على الصناعة الوطنية

وعن قانون العمل الجديد، أكد الفقي، أنه تم الحرص فيه على مصلحة العامل وتلافي أخطاء القانون 12 لسنة 2003 والمعروف بالقانون سيئ السمعة، موضحا أن أهم بنود قانون العمل هي ألا يتم فصل العامل إلا بناء علي قرار المحكمة العمالية وليس صاحب العمل وألا تتجاوز أي قضية عمالية عن مدة ثلاثة أشهر ليتم البت فيها.

وأكد رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن دور الاتحاد هو الحفاظ على العامل المجتهد ودعمه، كون قانون العمل الجديد يلزم صاحب العمل بتدريب العامل والنهوض به وتطويره.

وعن العلاوة الدورية، قال الفقي، إن العلاوة الدورية على إجمالي المرتب بواقع 3% هو أفضل بكثير من 7% على الأساسي، علما بأن الحد الأدنى للأجور سيحدد بقيمة 2400 جنيه.