شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس اليوم قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس رأس السنة، اليوم الجمعة بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وترأس قداسته الصلاة من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون واقتصرت الصلاة على الأباء الرهبان بالدير دون حضور للشعب.

ويترأس البابا صلوات وقداس رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 من الإسكندرية، بعدما غاب عنها فى 2021 وكان ترأس تلك الصلوات فى بداية سنة 2020 قبل ظهور فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك قداسة البابا الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، و نيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب و نيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي والآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية .

ويكون الحضور لصلوات رأس السنة الميلادية الجديدة فى الكاتدرائية المرقسية مقتصراً على الحجز المسبق فقط، وذلك بالتزامن مع إجراءات التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.