​رئيس الإنجيلية يهنئ المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثوبه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يهنئ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيادة السفير محمود كارم نائب، رئيس المجلس، وجميع السادة والسيدات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثوبه الجديد.

ويثمن رئيس الإنجيلية حرص الدولة المصرية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، متمنيًا كل التوفيق للمجلس الجديد، قيادة وأعضاء في مهمتهم الوطنية لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها أمس، الذي حمل رقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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