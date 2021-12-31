الداخلية تكشف تفاصيل "فيديو اعتداء مواطن على زوجته" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى السيدات تضررت خلاله من قيام زوجها ونجلهما بالتعدي عليها بالضرب.

وكان مقطع فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله "إحدى السيدات، مقيمة بسوهاج" تتضرر من "زوجها ونجلها، مقيمان بذات الناحية" لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث بعض الإصابات بها والاستيلاء على مبلغ مالي وأخذ طفلتهما رغما عنها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من المذكورة بتضررها من زوجها ونجلهما على النحو المشار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما وبسؤالهما قررا بوجود خلافات أسرية بينهم وأضافا بتركها لمنزل الأسرة تاركة الطفلة بإرادتها، ونفيا واقعة التعدي عليها أو الاستيلاء على المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.