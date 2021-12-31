شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسى يؤكد أن "الشباب والكفاءة" هو ما تقوم عليه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن الرئيس السيسى لديه محاور فى التنمية من خلالها يختصر الوقت والجهد، وذلك فى ممرات التنمية فى جميع أرجاء الجمهورية، وكذلك استراتيجية المبادرات الرئاسية، والتي بدأها مع فيروس سى حيث كانت مشكلة كبيرة وتم القضاء عليها بإشادة منظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرة 100 مليون صحة التى حققت نجاحها على مستوى الجمهورية.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، فى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية تقديم الإعلامية شافكى المنيرى، أن الرئيس يجتمع مع المواطنين لحل المشكلات العاجلة، وفى الوقت نفسه يقوم على عمل مشروعات تنمية، موضحا أن هناك اهتماما من الرئيس السيسى بالقاهرة التاريخية وتطويرها، ففى عام 2021 ظهر الكثير من ثمار التنمية، كما طالب الرئيس السيسى بدعم المواطن وأن يكون راضيا وراتبه يجب أن يزيد ليكون مرضيا.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن مبادرة الريف المصرى تحل أزمة القرى ومشاكلها، مضيفا أن الرئيس السيسى ذهب لأسوان من أجل تنمية المحافظة وليس للاحتفال، مشيرا إلى أن الرئيس يستمع لجميع الخبراء والعلماء لتطوير الدولة، وفى نفس الوقت يجتمع مع المواطنين للعمل على حل مشاكلهم.

وواصل الكاتب الصحفى أكرم القصاص: "الرئيس يؤكد أن الشباب والكفاءة هما ما تقوم عليه الدولة وليس الواسطة والمحسوبية"، مشددا على أن العاصمة الإدارية لا بد أن تكون شكل الإدارة وقلبها، فالرئيس يتابع الإعلام وهو محق فى بعض التفاصيل، لأن الإنجاز هو أسرع من قدرة الإعلام فى عرضه، وكذلك الرئيس أسرع من الحكومة فى التنمية.

وأكد القصاص أن رواد السوشيال ميديا في اتجاه موازٍ مع الإعلام، ولا بد للإعلام أن ينقل الحقيقة وهناك أماكن مظلومة ولم يتم عرضها بصورة أفضل، موضحا أن الرئيس طالب بوجود رحلات المدارس للأماكن التاريخية والمشروعات القومية التى يتم تشييدها.

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص: "أتمنى 2022 أفضل وبدأت هناك ثمار تنمية تُحصد، ومصر حاليا تحظى بثقة دولية وهناك شراكة وتعاون دولى، وعنوان 2021 هى ممرات التنمية ومبادرة حياة كريمة".