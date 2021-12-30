شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى: فرز كل تظلمات منخفضى الدخل ضمن مشروع الإعلان الـ 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن الصندوق فرز كل التظلمات القادمة من منخفضى الدخل ضمن مشروع الإعلان الـ 15، بالمرحلة الثانية لمبادرة سكن لكل المصريين، وبالفعل تحولت حالات كثيرة من غير منطبق إلى منطق.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 1950 شخص لم يتقدموا بتظلمات، متابعة: أعطينا فرصة أخيرة بمد فترة تلقى تظلمات حاجزى سكن لكل المصريين 2 لمتوسطى الدخل لاستيفاء المستندات المطلوبة وتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق .

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، أن أسباب عدم قبول بعد طلبات المتقدمين بالمرحلة الثانية لسكن لكل المصريين أن البعض لم يرسل قيد عائلى أو إيصال مرافق، وسيتم إتاحة إرسال طلب التظلم إلكترونيا عبر موقع سكن لكل المصريين.