شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.