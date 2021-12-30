غلق وتشميع مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت إدارة مباحث التموين ومكتب تموين الصف جنوب الجيزة من ضبط مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات مجهولة المصدر.

معلومات وردت أكدتها التحريات بأن مدير مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات بقرية غمازة الكبرى يستخدم زيوت مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات ويستغل علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية المصنع وأمكن ضبط ١٩٥٠٠ لتر زيت سيارات مجهولة المصدر، 9 آلاف جركن فارغ، 4 آلاف و500 كرتونة فارغة، 5 آلاف إستيكر لاصق وخاتمي المصنع وتاريخ الإنتاج فضلا عن ماكينتي تغليف.

تحفظت القوات على المعدات والمنتجات المعدة للبيع، وتم غلق المصنع وتشميعه وتحرير المحضر اللازم.

جاءت الحملة في إطار جهود التموين لتشديد الرقابة على المصانع والعلامات التجارية لحماية المستهلكين من التدليس والغش التجارى.