الارشيف / أخبار مصر

بعد نقله للمستشفى.. اللقطات الأولى لحادث مصطفى قمر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد آثار اصطدام سيارة مجهولة بأخرى قيادة المطرب مصطفى قمر.

ترصد الصور تهشم الجزء الأمامي لسيارة "قمر" السوداء مع وقوف قائدي السيارات والدراجات النارية للاطمئنان عليه.

269936219_1288411961625731_2163244893403962797_n

علي رشاد، مدير أعمال قمر، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان تعرض لحادث على طريق روض الفرج، وأنه يتواجد حاليا في المستشفى للاطمئنان من خلال إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.

مدير أعماله أكد أنهما سيحرصان على طمأنة جمهوره بنشر تفاصيل حالته الصحية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

270236578_293034109430503_3915381897650312399_n

يشار إلى أن مصطفى قمر شارك في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "فارس بلا جواز" مع: سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري وغيرهم، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا