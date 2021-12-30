رئيس حقوق إنسان البرلمان: افتتاح مركز الإصلاح ببدر طفرة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أثنى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والذى يعد ضمن أكبر وأحدث مراكز التأهيل للسجناء.

هذا وكانت وزارة الداحلية، قد افتتحت اليوم الخميس، "مركز الإصلاح والتأهيل - بدر"، والذي يعد واحدًا من أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون في الشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة ولجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان: "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير المعمارية، وبأحدث التقنيات التي تساعد على تقديم الرعاية الجيدة للنزلاء على كافة الأصعدة.

وتابع قائلًا: "تسعى وزارة الداخلية بكل جهد إلى ترسيخ مفاهم حقوق الإنسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن".