90 يومًا على رمضان.. البحوث الفلكية يعلن غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهـــر جمادى الآخـرة 1443هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء 4/1/2022م، وأن يوم الاثنيـن 3/1/2022م هو المتمم للشهر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شهر جمادى الآخرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من جمادى الأولى 1443هـ الموافق 2/1/2022م (يوم الرؤية).

وتابع المعهد: "ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا".

• ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 21 دقيقة، وفي القاهرة بـ 24 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (20 - 25 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (7 - 32 دقيقة).

• وبذلك يكون يوم الاثنيـن 3/1/2022م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1443هـ.

• وتكون غـرة شهـــر جمادى الآخـرة 1443هـ فلكياً يوم الثلاثاء 4/1/2022م.