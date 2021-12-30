وزير الزراعة يبحث الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن توشكى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لبحث الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات التنموية في محافظات الصعيد

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن قطاع الزراعة يشهد حاليا اهتماما كبيرا وغير مسبوق من القيادة السياسية نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وتمثلت تكليفات الرئيس السيسي، في سرعة حصر مساحات الأراضي، القابلة للاستصلاح في سيناء وتوشكى، لإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، فضلا عن تنمية الثروة السمكية وزيادة إنتاجية البحيرات من الأسماك على رأسها بحيرة ناصر، وزيادة عدد المفرخات السمكية.

وأكد القصير، على ضرورة العمل على التحسين الوراثي للماشية، والتحول إلى رؤوس الماشية من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم، فضلا عن التوسع في المشروع القومي لأحياء البتلو ليشمل أكبر عدد من المناطق والمستفيدين، فضلا عن ضرورة متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التي تم الانتهاء من إنشائها وتطويرها.

وأكد وزير الزراعة، على ضرورة تعظيم الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

وشدد الوزير، على الإسراع في الانتهاء من أعمال الحصر التصنيفي والتركيب المحصولي والدراسات للتربة في مناطق الاستصلاح الجديدة الإضافية في سيناء وتوشكى، بالإضافة إلى حوكمة منظومة الأسمدة وخريطة خصوبة التربة.

وفي مجال الثروة السمكية، أكد على تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية البحيرات وزيادة طاقتها الإنتاجية وفقا لآليات وتوقيتات زمنية محددة مع الإسراع في تطوير وتنمية المفرخات السمكية وزيادة أعدادها مع وجود آليات للحوكمة والرقابة على التشغيل وإدارتها اقتصاديا.

وأكد القصير، على ضرورة الاهتمام بالتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس والتحول إلى رؤوس الماشية المحسنة من الأصناف عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان، مشيرا إلى التوسع في تنفيذ مراكز التلقيح الاصطناعي، المشروع القومي للبتلو ليشمل أكبر عدد من المناطق والمستفيدين مع الحوكمة والرقابة لضمان استخدام التمويل بالشكل الصحيح.

وشدد وزير الزراعة، على متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التي تم إنشائها والبالغ عددها 160 من إجمالي 205 مركز.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية على أهمية تصنيع النباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي والحد من تصدير المواد الخام للخارج وذلك لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني.