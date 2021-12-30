شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خلال افتتاحات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة وبحث معهم الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات التنموية في محافظات الصعيد، وخلال الاجتماع قال القصير إن قطاع الزراعة حاليا يشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق من القيادة السياسية نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وفي مجال الثروة السمكية، أكد تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية البحيرات وزيادة طاقتها الإنتاجية وفقا لآليات وتوقيتات زمنية محددة مع الإسراع في تطوير وتنمية المفرخات السمكية وزيادة أعدادها مع وجود آليات للحوكمة والرقابة على التشغيل وإدارتها اقتصاديا.
كما شدد وزير الزراعة على متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التى جرى إنشاؤها والبالغ عددها 160 من إجمالي 205 مراكز مع وضع آليات للحوكمة.
كما أشار إلى توجيهات القيادة السياسية لأهمية تصنيع النباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي والحد من تصدير المواد الخام للخارج، وذلك لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني.