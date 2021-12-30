شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترشيح الناجحين بدورة إعداد قادة المستقبل لمناصب قيادية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتي تستمر لمدة 3 أسابيع ، ويستفيد منها 65 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، والتي تهدف إلي خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالوزارة والإدارات المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.

وأكد شعراوي، أنه سيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، لافتاً إلي أن الجزء الأول من الدورة ركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات و إعداد ال business plan ، وقانون البيئة وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة ، وإدارة الموارد البشرية للقيادات ، والمفاهيم والإطار القانوني، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والإدارة بالنتائج، وأساليب المتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، والحكومة في الإدارة المحلية، والتخطيط المحلى والموازنات الاستثمارية وقانون التعاقدات .

وأضاف شعراوي أن دورة قادة المستقبل تضمنت أيضاً موضوعات عن التميز المؤسسي ونماذجه ومحاوره، والتطوير المؤسسي وقانون الخدمة المدنية، ومهارات العرض والتقديم والتواصل الفعال، و مفاهيم وأطر التنمية الاقتصادية، ومهارات التفاوض، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وقانون الإدارة المحلية الجديد ودور المجالس الشعبية المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ، لافتاً إلى أن التدريب ركز على الموضوعات والقوانين التى تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع.

وفي سياق متصل، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات جديدة فى الأسبوع العشرون من الخطة التدريبية للمحليات وهي دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، فيما تستمر دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الانجليزية للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من هذه الدورات 131 متدرباً من جميع المحافظات.