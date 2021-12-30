شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ملتقى توظيف الشباب بنادى التوفيقية بالجيزة يوفر 3 ألاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ملتقى توظيف الشباب والمقام بنادى التوفيقية للتنس بمشاركة شركات القطاع الخاص والمصانع لتوفير3 ألاف فرصة عمل فى عددآ من المجالات الي جانب معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات ( جلود - إكسسوارات - تطريز سيناوى – سجاد) والعديد من المنتجات المصنوعة بايدى مصرية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن الملتقى يتم بالتعاون مع محافظة الجيزة ويهدف إلي فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من حاملى جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (بدون مؤهل ) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي برغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة .

ومن جانبه ثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب ، لافتآ بأن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم عددآ من ملتقيات التوظيف والمعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل .

وأضاف محافظ الجيزة بأنه سيتم تخصيص أماكن حضارية لإقامة منافذ لتشجيع أصحاب المنتجات الحرفية اليدوية والمساهمة في تسويق منتجاتهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد .

وأكد محافظ الجيزة أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة في العمل مشيراً أن الشركات والجهات المشاركه في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل .