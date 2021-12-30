شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه بعلاج طفل "محافظة قنا" بمعهد ناصر على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال الطفل محمود فتوح، البالغ من العمر 16 عامًا، بمستشفى معهد ناصر لعلاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استجابة لمناشدته بطلب العلاج عبر عدد من وسائل الإعلام.

وأكدت الوزارة أن مستشفي معهد ناصر، استقبلت الطفل مساء أمس الأربعاء، لبدء علاجه على نفقة الدولة، حيث إنه يعاني من خلل هرموني مع تقوس بالساقين، مما جعله غير قادر على الحركة، لافتة إلى نقل الطفل من منزله بقرية "المراشدة" بمحافظة قنا بسيارة إسعاف مجهزة وذلك بعد مناظرته بمنزله من خلال فريق طبي متخصص من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قبل نقله إلى المستشفى للبدء في علاجه.

‎وأشارت الوزارة إلى أنه فور وصول الطفل للمستشفي كان فى استقباله فريق طبي من مختلف التخصصات، حيث أجرى له الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة، لعرضها على استشاريين الجراحة والعظام والغدد الصماء والتغذية، لوضع خطة العلاج اللازمة له، وجارى متابعة حالة الطفل بصفة دورية لحين تمام شفاؤه.