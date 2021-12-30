شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بنشر معدات شفط مياه الأمطار فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر
ويشهد اليوم الخميس، بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.