شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ 3 أسر فى القاهرة والإسكندرية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن والأثاث لإحدى الأسر بمدينة الحمام بالمنطقة التي تقع بين مدينة برج العرب القديمة ومدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح.

وفي هذا الإطار تولت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من المديرية والإدارة الاجتماعية، وببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة تبين سوء حالة المسكن والحالة المعيشية للأسرة، وعليه جرى توفير مواد غذائية وتموينية للأسرة محل الاستغاثة، وتوفير أغطية ومفروشات نظرا لسوء حالة الطقس، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن توفير غسالة وبوتجاز بالإسطوانة، في حين أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح تتابع حالة الأسرة لتقديم الدعم اللازم بعد تغيير محل إقامة الأسرة، حيث تبين أن الأسرة كانت تقيم سابقا بمحافظة المنيا وتتقاضى مساعدة تكافل وكرامة سارية الصرف.

وفي سياق متصل، وجهت الوزيرة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بشأن استغاثة أخرى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة الصحية والحالة المعيشية لأحد المواطنين من ذوي الهمم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يقيم مع والدته المسنة، والتي تستغيث بالمسئولين لإنقاذ الابن، حيث إنها أصبحت غير قادرة على سد الاحتياجات المعيشية والعلاجية للابن الذي يبلغ من العمر 42 عاما والذي لا يغادر الفراش بسبب سوء الحالة الصحية، علما بأنه فور تلقي الاستغاثة تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة والمختصين بالإدارة الاجتماعية بالتبين.

وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع المسئولين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطن إلى مستشفى النصر بحلوان بسيارة إسعاف، وذلك للتقييم الطبي لحالة المواطن وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، وقد أشارت نتيجة الفحوصات الطبية إلي استقرار الحالة الصحية للمواطن في الوقت الحالي مع ضرورة المتابعة بالعيادات الخارجية بجراحة المخ والأعصاب، وعليه فقد تقرر إعادة المواطن إلى مسكنه مرة أخرى، على أن تتولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء متابعة الحالة الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، قرر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 600 جنيه لمدة 6 أشهر، وكذا إجراء بحث اجتماعي موجه لأحد البنوك لمساعدته، بالإضافة إلى إدراج المواطن ضمن الحالات المستفيدة من الدعم النقدي والعيني التي تقدمه الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى صرف بعض الأغطية والمواد التموينية للاسرة، علما بأن الابن والأم يحصلون على مساعدة تكافل وكرامة سارية الصرف لكل منهما.

وفي استجابة سربعة بشأن شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بشأن سرعة إنقاذ أسرة بلا مأوى بمحافظة الإسكندرية، علما بأن الأسرة تتكون من الأم وستة أبناء بلا مأوى بمنطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، حيث تواصل أحد المواطنين من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوي، وأشار أنه قد عثر على أسرة بلا مأوى وأنه سيستضيفهم لحين وصول فريق الوزارة.

وفي هذا الإطار، تم تكليف فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بشرق الإسكندرية باحدى الجمعيات، حيث تم التوجه إلى موقع الاستغاثة والعثور على المواطنة وأبنائها الـ6، وقد تبين أنها سبق لها الزواج مرتين وقد أنجبت من الزوج الأول أربعة أبناء واثنين من الزوج الثاني، وبعد أن هجر الأسرة أصبحت هي وأبنائها بلامأوى، وقد استغاثت المواطنة بالأهل بمحافظة البحيرة دون الاستجابة لطلبها.

وفي هذا الإطار فقد تولى أعضاء فريق البرنامج بوحدة شرق الإسكندرية التابع لجمعية خيرية التنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، حيث تم اصطحاب الأسرة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد الاطمئنان على الأسرة فقد تم إيداعهم بمركز استضافة المرأة بمحافظة الإسكندرية لحين توفير مسكن مناسب وفرصة عمل للأم بالتنسيق مع الجهات الشريكة.