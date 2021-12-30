الارشيف / أخبار مصر

20 قضية مخدرات وتنفيذ أحكام.. الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية في القليوبية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وتنفيذ 7563 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا