20 قضية مخدرات وتنفيذ أحكام.. الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وتنفيذ 7563 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.