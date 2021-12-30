تحقيقات موسعة في فيديو صفع رجل لسيدة أمام أطفالها بالوراق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة صفع عامل لسيدة أمام أطفالها في إحدى الشوارع بمنطقة الوراق؛ بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لمعرفة أسبابها والوقوف على تفاصيلها.

وتستمع نيابة الوراق، لأقوال المجني، والتي أكدت أن المتهم زوج شقيقتها يدعى "وائل"، وسبق وأن تعدى عليها بالضرب من قبل وهددها وباقي أشقائها؛ فضلًا عن تحريض زوجها ضدها لتطليقها.

وأضافت المجني عليها، أنها كانت في طريقها لزيارة والدتها واستقلت "توكتوك" برفقة أطفالها الثلاثة وفجأة وجدت المتهم بجوارها ممسكًا بسكين لضربها: "سواق التوكتوك لما جه يتدخل ضربه ونزلني، وضربني في الشارع وولادي كانوا في حالة انهيار تام".

وأشارت السيدة إلى أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته خلافات أسرية، ومن وقتها أصبح مصدر رعب لكل أفراد العائلة بعد رفع دعوى خُلع ضده من قبل زوجته: "رفع عليا السكينة وقالي ألفاظ بشعة وطلب من ابنه يصورني وأنا بضرب، وقولتله حقك عليا يا وائل أنا ماليش ذنب، فضل يضربني على وشي، واتعدى عليا قبل كده، وأهلى مكنوش عارفين وحرق شقتي".