وزير التموين: إتاحة ‪10‬ خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة 4 خدمات إضافية للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية هما، طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب، ليصل إجمالي عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حاليًا على بوابة مصر الرقمية إلى 10 خدمات حتى الآن.

وسبق إتاحة 6 خدمات، هي: "مستخرج من السجل التجاري، استعلام عن السجل التجاري، طلب تجديد سجل تجاري، طلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات ، تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضًا، إضافة منشأة "إثبات الرقم القومي على المنشأة".

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه في إطار التحول الرقمي، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات، شهادات بيانات، شهادات سلبية"، سعيًا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

وأضاف "عشماوي"، تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لا مركزيًا لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية.

وأدت تلك الخدمات إلى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجاري، كما تم تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات إلى خطوتين فقط الأمر الذي أدى إلى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء كذلك سيتم إتاحة خدمات إضافية على موقع بوابة مصر الرقمية" خلال الربع الأول من عام 2022.

وأشار "عشماوي"، إلى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا بإجمالى ما يقرب من 3 ملايين معاملة سنويا بجانبه أنه تم إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم فى إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء فى أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة فى انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.​